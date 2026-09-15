15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агентство WInners совместно с руководством «Амура» начали поиск клуба для Соловьёва

Агентство WInners совместно с руководством «Амура» начали поиск клуба для Соловьёва
Комментарии

Хоккейное агентство WInners совместно с руководством хабаровского «Амура» начали поиск клуба для Алексея Соловьёва. Об этом сообщило агентство в своём телеграм-канале.

«Совместно с руководством ХК «Амур» мы начали работу над поиском нового клуба для Алексея Соловьёва. Хоккеист находится в тренировочном процессе и готовится к дальнейшему продолжению сезона. Наша задача — подобрать вариант, который будет отвечать спортивным интересам игрока», — сказано в сообщении.

32-летний защитник провёл в КХЛ 232 матча, в которых набрал 37 (9+28) очков с показателем полезности «-37». В КХЛ игрок обороны дебютировал в составе омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Барысом»
Комментарии