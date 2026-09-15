Агентство WInners совместно с руководством «Амура» начали поиск клуба для Соловьёва

Хоккейное агентство WInners совместно с руководством хабаровского «Амура» начали поиск клуба для Алексея Соловьёва. Об этом сообщило агентство в своём телеграм-канале.

«Совместно с руководством ХК «Амур» мы начали работу над поиском нового клуба для Алексея Соловьёва. Хоккеист находится в тренировочном процессе и готовится к дальнейшему продолжению сезона. Наша задача — подобрать вариант, который будет отвечать спортивным интересам игрока», — сказано в сообщении.

32-летний защитник провёл в КХЛ 232 матча, в которых набрал 37 (9+28) очков с показателем полезности «-37». В КХЛ игрок обороны дебютировал в составе омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.