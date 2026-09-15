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«Кажется, идея была вброшена ради проверки на адекватность». Мышкин — о буллитах до матчей

«Кажется, идея была вброшена ради проверки на адекватность». Мышкин — о буллитах до матчей
Комментарии

Олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин прокомментировал идею проводить буллитные серии до начала матчей регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

— Поучаствуете в популярной дискуссии относительно переноса серий бросков в начало матчей?
— Увольте! (Смеётся.) Мне кажется, сама эта идея была вброшена ради того, чтобы хоккейные люди посмеялись. А может, и с другой целью – ради проверки на адекватность. Судя по некоторым комментариям, с этой адекватностью иногда возникают проблемы.

— В целом вам нравится старт хоккейного сезона?
— Были хорошие матчи, были и проходные. Пока в основном летний хоккей – простоватый, команды втягиваются. Будем ждать зимне-весеннего, — приводит слова Мышкина Russia-Hockey.

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