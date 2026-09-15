«От Беттмэна тоже мало что зависит». Овечкин — о недопуске России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о недопуске России на международные турниры.

– Ты всегда с радостью приезжаешь в сборную России, есть желание играть за сборную страны – это дорогого стоит. Три раза тебе удалось выиграть чемпионат мира. Олимпийская мечта ещё есть?

– Она всегда будет присутствовать, даже когда я закончу играть в хоккей. Но, к сожалению, на данный момент я не вижу никаких предпосылок, что мы поедем на Олимпиаду.

– Мне всегда был интересен этот вопрос. Ты человек влиятельный в хоккее. Тот же Гэри Беттмэн принимает решение не пускать нашу команду на Кубок мира. Вообще был разговор с Беттмэном, чего он не даёт нам играть?

– Столько было разговоров на самом деле, что уже бессмысленно разговаривать. Говорят сначала одно, а потом другое. И ты чувствуешь себя дурачком в том плане, что ты надеешься, тебя спрашивают, ты говоришь: «Вот мы поговорили, всё – мы едем». А потом раз и… Ничего.

– Напёрсточники такие, да?

– Да-да (смеётся).

– И угадай, где шарик сейчас находится.

– Поэтому здесь для меня… Я просто решил, что об этом даже нет смысла вообще разговаривать. Ну что мы будем какие-то дебаты вести по поводу – поедем мы или не поедем? Здесь вопрос – разрешат нам или не разрешат. Думаю, что от Беттмэна там тоже мало что зависит.

– Думаешь, да? Он влиятельный такой дядька.

– Думаю, да, – сказал Овечкин в интервью Вячеславу Фетисову.