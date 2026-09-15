«Мастерства выше крыши, но поведение нужно контролировать». Крикунов — о Е. Кузнецове
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего «Сибири» Евгения Кузнецова на старте нового сезона КХЛ.
«Если Кузнецов будет себя нормально вести, то он «Сибири» ещё поможет. В НХЛ люди случайно не играют, а он там столько лет пробыл. Мастерства выше крыши, но поведение нужно контролировать. Он очень сильно может помочь «Сибири».
Такой игрок, как Кузнецов, может многое перевернуть в игре команды даже в одиночку. Да и «Сибирь», как мне кажется, делает ставку не на старт сезона. Она готовилась вдолгую. Сейчас от нагрузок отойдут и игра пойдёт», — приводит слова Крикунова Vprognoze.
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