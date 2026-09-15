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«Мастерства выше крыши, но поведение нужно контролировать». Крикунов — о Е. Кузнецове

«Мастерства выше крыши, но поведение нужно контролировать». Крикунов — о Е. Кузнецове
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре нападающего «Сибири» Евгения Кузнецова на старте нового сезона КХЛ.

«Если Кузнецов будет себя нормально вести, то он «Сибири» ещё поможет. В НХЛ люди случайно не играют, а он там столько лет пробыл. Мастерства выше крыши, но поведение нужно контролировать. Он очень сильно может помочь «Сибири».

Такой игрок, как Кузнецов, может многое перевернуть в игре команды даже в одиночку. Да и «Сибирь», как мне кажется, делает ставку не на старт сезона. Она готовилась вдолгую. Сейчас от нагрузок отойдут и игра пойдёт», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

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