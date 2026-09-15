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Максим Рыбин — о КХЛ: надо перестать постоянно менять правила

Максим Рыбин — о КХЛ: надо перестать постоянно менять правила
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Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о предложении президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

«Активно муссируют эту тему, но, как по мне, это полнейшая глупость. Во-первых, элементарно бывают люди, которые просто не успевают к стартовому вбрасыванию, могут чуть опоздать, что-то покупать себе, а уже начали буллиты бить. По мне, это совершенно нерациональное решение.

Надо перестать постоянно менять правила. У нас достаточно хорошие правила. То же самое и с новым правилом об игре рукой —для меня это чуждо, я этого ни с какой точки зрения понять не могу», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

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