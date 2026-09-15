Сергей Гомоляко: необычно видеть ЦСКА на 10-м месте Запада

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил игру и турнирное положение ЦСКА на старте сезона КХЛ.

«Я бы сейчас воздержался от каких-то глобальных выводов, поскольку прошло всего несколько туров. Очевидно, что у Никитина своя философия, и ему надо несколько лет, чтобы построить чемпионскую команду. А это с нашим регламентом сделать довольно-таки тяжело, потому что необходимо сделать огромную работу по формированию состава, поскольку просто так тебе никто игроков, которых ты желаешь, не отдаст. Поэтому здесь предстоит огромная работа, как у тренерского штаба, так и у менеджмента.

Считаю, команда у ЦСКА неплохая, потенциал большой. Другое дело то, что меня удивляет: тройка Соркина, где есть новичок Хайруллин и Полтапов. Почему они так слабо играют — это вопрос. Полтапов довольно-таки сильно играл в прошлом сезоне, а Хайруллин неплохо выглядел в СКА. Конечно, надо находиться внутри команды, чтобы знать наверняка. А так причины могут быть самые разные: например, собственная подготовка игроков к сезону, либо наоборот, сейчас команда под нагрузкой и они ещё не вышли на свой пик формы.

Конечно, необычно видеть ЦСКА на 10-м месте Запада, но, опять же, это начало сезона, и впереди у команды пятиматчевый выезд, где будет и Дальний Восток. Поэтому я думаю, Никитин выправит ситуацию», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».