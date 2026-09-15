Форвард Батерсон продлил контракт с «Оттавой» на восемь лет с общей суммой $ 86 млн

28-летний канадский форвард Дрейк Батерсон продлил контракт с «Оттавой Сенаторз» на восемь лет с кэпхитом 10,75 млн. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Сезон-2026/2027 станет для канадца последним по текущему соглашению с кэпхитом $ 4,975 млн. Срок контракта истекает 30 июня 2027 года.

Батерсон был выбран «Оттавой» под общим 121-м номером на драфте НХЛ — 2017. Он дебютировал в лиге в сезоне-2018/2019.

В регулярных чемпионатах на его счету 364 (149+215) очка в 470 играх. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 10 матчах. В прошлом сезоне хоккеист провёл в регулярке 79 игр и набрал 71 (33+38) очко при показателе полезности «-7».