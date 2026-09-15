«Таких игроков очень мало». Овечкин высказался об игре Капризова и Кучерова

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Кирилл Капризов?

– Ну, а чего про него говорить? Всё уже понятно. Каприз, Куч [Никита Кучеров] – красавцы, катание, владение клюшкой, видение игры, бросок, здесь всё-всё вместе.

– С Кучеровым бы больше забил?

– Ну, я думаю, конечно. Даже с Капризом, если бы он был, больше забил бы. Такие игроки, которые могут на себя оттянуть игрока и отдать тебе пас. В этом плане Бэки [Никлас Бекстрём] был такой недооценённый игрок. Он вроде тебя не видит, потом защитника убрал, тебе с неудобной отдал, а там уже пустые ворота. Таких игроков очень мало, — сказал Овечкин в интервью Вячеславу Фетисову.