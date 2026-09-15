«До сих пор грызёт изнутри». Капитан «Авангарда» высказался про 33 секунды с «Локомотивом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как переживал поражение в серии с «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина (3-4). В шестом матче серии ярославцы забросили две шайбы за 33 секунды до конца встречи и перевели игру в овертайм, где победили (3:2).

– Что было после седьмой игры?

– Написал жене, что всё нормально, но прямо сейчас не могу разговаривать — она поняла, мудрая, не задавала лишних вопросов. Долго не хотел вообще ни с кем общаться. Мы застряли в Ярославле на пару дней — там закрыли аэропорт. Некоторые ребята, в том числе и я, поехали на такси в Москву, оттуда на самолете в Омск. Очень хотелось побыстрее уехать. Некоторые ребята и персонал, по-моему, на три дня остались – не представляю, как им морально было тяжело. Мы ещё там жили в гостинице напротив арены, где всё случилось.

Прилетел к семье в Омск — полегчало. При детях всё равно не все эмоции показываешь. Это, наверное, помогло — я переключился на бытовые дела. Не могу сказать, что успокоился — до сих пор, поверь, грызёт изнутри. Не думаю, что про такое когда-нибудь забуду и перелистну страницу. Но мы должны двигаться дальше — верить в себя, побеждать. Нельзя жить прошлым.

– У меня есть стойкое ощущение: дай переиграть эти 33 секунды 100 раз, вы бы 100 раз их выиграли.

– Там реально у всех нас, кто находился на льду — мы не берём сейчас «Локомотив», они своё дело сделали — какой-то миллиметр-сантиметр пошло не так. Если посмотреть первый гол — прямо по кадрам: я делаю переход, и у меня конёк поднимается со льда. Вот настолько [показывает чуть-чуть]. Вот именно под моим коньком шайба прошла. Сделай я этот переход ещё три раза, у меня, может быть, конёк и не поднялся бы. Попала бы шайба в него — и на этом всё закончилось. А она именно прошла под коньком и от штанги залетела. Вот так сложилось, но даже после этого гола мы должны были сыграть по-другому. Те пять человек, которые вышли и пропустили второй гол… Каждый там неправильно сыграл, тут неправильно сыграл, здесь неправильно сыграл. И отсюда такой исход, — цитирует Шарипзянова Sports.ru.