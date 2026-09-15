«Вашингтон» подписал контракт с нападающим Райаном Леонардом на общую сумму $ 84 млн

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Райаном Леонардом сроком на восемь лет и общую сумму $ 84 млн. Кэпхит соглашения составил $ 10,5 млн.

21-летний Леонард набрал 45 очков (20 голов и 25 передач) в 75 матчах своего дебютного сезона-2025/2026 в составе «Кэпиталз». Он стал восьмым новичком в истории клуба, забросившим 20 шайб за сезон, первым таким игроком со времён Александра Овечкина (52 гола в сезоне-2005/2006). Кроме того, результат Леонарда в 45 очков стал лучшим показателем для новичка «Кэпиталз» со времён Никласа Бекстрёма (69 очков в сезоне-2007/2008).

Леонард, выбранный клубом «Вашингтоном» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2023 года, дебютировал в лиге 1 апреля 2025 года в матче с «Бостон Брюинз» — на следующий день после подписания контракта новичка. Он принял участие в девяти заключительных играх регулярного сезона-2024/2025 (забив один гол) и в восьми матчах плей-офф Кубка Стэнли (сделав одну результативную передачу). Всего за время выступлений в составе «Кэпиталз» Леонард записал на свой счёт 46 очков (21 гол и 25 передач) в 84 матчах.