В «Вашингтоне» объяснили подписание крупного долгосрочного контракта с Райаном Леонардом

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Райаном Леонардом. Форвард заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 84 млн с кэпхитом $ 10,5 млн.

«Очень рады подписать с Райаном долгосрочный контракт. Райан — молодой и талантливый игрок, которому ещё только предстоит выйти на пик своей карьеры. Мы верим, что он обладает огромным потенциалом и продолжит развиваться, став важным игроком для нашей организации. Хотя для полного раскрытия его возможностей потребуется время, нас впечатлили его трудолюбие и то, как он совершенствует свою игру. Мы уверены в способности Райана прогрессировать как хоккеист и считаем, что это соглашение даёт ему возможность расти и развиваться в нашей системе, а нам — сохранить талантливого молодого игрока в составе на долгие годы», — цитирует Патрика пресс-служба клуба.