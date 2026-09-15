15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Коннор Бедард назначен 37-м капитаном в истории «Чикаго»

Нападающий Коннор Бедард назначен 37-м капитаном в истории «Чикаго»
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» объявили о назначении нападающего Коннора Бедарда новым капитаном команды. Хоккеист стал 37-м капитаном в истории клуба. В возрасте 21 года и 60 дней он стал вторым самым молодым капитаном в истории франшизы, уступая лишь Джонатану Тэйвзу (20 лет и 79 дней).

«Коннор идеально олицетворяет собой то, что значит быть игроком «Блэкхоукс». С момента прихода в лигу Коннор ведёт команду за собой личным примером и задаёт для себя высочайшую планку, одновременно демонстрируя умение делать окружающих его игроков лучше. Он завоевал уважение партнёров по команде и всей организации своим отношением к подготовке, самоотдачей в игре и поведением в повседневной жизни.

Нет никаких сомнений в том, что он готов взять на себя эту огромную ответственность. Мы гордимся тем, что именно он возглавит этот легендарный клуб, с нетерпением ждём, как он будет писать новую главу в истории хоккея «Блэкхоукс», — заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон.

Материалы по теме
«Чикаго» озолотил Бедарда! Больше теперь зарабатывают только Карлссон и Капризов
«Чикаго» озолотил Бедарда! Больше теперь зарабатывают только Карлссон и Капризов