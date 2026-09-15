Нападающий Коннор Бедард назначен 37-м капитаном в истории «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» объявили о назначении нападающего Коннора Бедарда новым капитаном команды. Хоккеист стал 37-м капитаном в истории клуба. В возрасте 21 года и 60 дней он стал вторым самым молодым капитаном в истории франшизы, уступая лишь Джонатану Тэйвзу (20 лет и 79 дней).

«Коннор идеально олицетворяет собой то, что значит быть игроком «Блэкхоукс». С момента прихода в лигу Коннор ведёт команду за собой личным примером и задаёт для себя высочайшую планку, одновременно демонстрируя умение делать окружающих его игроков лучше. Он завоевал уважение партнёров по команде и всей организации своим отношением к подготовке, самоотдачей в игре и поведением в повседневной жизни.

Нет никаких сомнений в том, что он готов взять на себя эту огромную ответственность. Мы гордимся тем, что именно он возглавит этот легендарный клуб, с нетерпением ждём, как он будет писать новую главу в истории хоккея «Блэкхоукс», — заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон.