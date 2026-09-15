«Сперва было очень много негатива». Овечкин рассказал об отношении к россиянам в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об отношении к российским хоккеистам в НХЛ.

– Саш, понятно, время очень непростое. Твоё отношение к своей стране, к Родине, памяти предков, истории отечественного хоккея, ты всегда с уважением относишься к ветеранам нашим, в том числе и ко мне. Ты там на острие, о тебе все говорят, ты играешь в «Вашингтоне». Есть какая-то настороженность? Ты должен выходить на лёд и каждый раз доказывать, не реагировать ни на какие провокации. Наверное, непростая сама по себе история?

– Понятное дело, что непростая. А что нам ещё остается делать? Все ребята понимают – если бы мы играли за сборную страны, все бы поехали без всяких вопросов. Но так сложилось, что мы не можем выступать за сборную. Так сложилось, что первоначально была критика, было очень много негатива, но со временем это всё ушло.

Понятное дело, что тяжело, тяжёлый период. Но для нас, для спортсменов, нужно доказывать это на льду, самому себе прежде всего, что ты должен показывать свою русскую школу хоккея. Посмотрите, те же Каприз [Кирилл Капризов], Малыч [Евгений Малкин], все ребята, которые выступают, на каком уровне они выступают. Здесь самое главное – такой ответ, — сказал Овечкин в интервью Вячеславу Фетисову.