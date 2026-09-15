«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Автомобилист» в овертайме матча КХЛ

Сегодня, 15 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу омичей.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин с передач Анатолия Голышева и Александра Шарова. Через несколько минут гости удвоили преимущество в счёте — гол забил Александр Барабанов с передач Александра Шарова и Адама Ружички. На старте третьего периода «Авангард» сократил отставание в счёте — гол забил Эндрю Потуральски с передачи Егора Афанасьева. Через несколько минут омичи сравняли счёт благодаря шайбе Дмитрия Рашевского, которому ассистировали Наиль Якупов и Глеб Бурлака. В овертайме победу одержал «Авангард» — дубль оформил Потуральски.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.