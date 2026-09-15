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Авангард — Автомобилист, результат матча 15 сентября 2026 года, счет 3:2 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Автомобилист» в овертайме матча КХЛ
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Сегодня, 15 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин с передач Анатолия Голышева и Александра Шарова. Через несколько минут гости удвоили преимущество в счёте — гол забил Александр Барабанов с передач Александра Шарова и Адама Ружички. На старте третьего периода «Авангард» сократил отставание в счёте — гол забил Эндрю Потуральски с передачи Егора Афанасьева. Через несколько минут омичи сравняли счёт благодаря шайбе Дмитрия Рашевского, которому ассистировали Наиль Якупов и Глеб Бурлака. В овертайме победу одержал «Авангард» — дубль оформил Потуральски.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.