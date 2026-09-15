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Трактор — Локомотив, результат матча 15 сентября 2026 года, счет 1:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Локомотив» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд на старте сезона КХЛ
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Сегодня, 15 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Низамеев (Рыков, Валенцов) – 33:49 (5x5)     1:1 Иванов (А. Радулов, Елесин) – 38:28 (5x5)     1:2 Николаев (Кирьянов, Черепанов) – 50:22 (5x5)     1:3 Котков (Полунин, Алексеев) – 58:37 (en)     1:4 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 59:49    

На 35-й минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Артемий Низамеев, которому ассистировали Александр Рыков и Владислав Валенцов. «Локомотив» усилил давление на ворота челябинцев и на 39-й минуте сумел сравнять счёт — гол забил Георгий Иванов с передач Александра Радулова и Александра Елесина. В середине третьего периода «Локомотив» вышел вперёд в счёте — гол забил Илья Николаев с передач Никиты Кирьянова и Никиты Черепанова. В концовке встречи Матвей Котков забросил шайбу в пустые ворота. Ещё один гол в пустые ворота забил Александр Радулов, для которого эта шайба стала 300-й в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотре