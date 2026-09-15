«Локомотив» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд на старте сезона КХЛ

Сегодня, 15 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославского клуба.

На 35-й минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Артемий Низамеев, которому ассистировали Александр Рыков и Владислав Валенцов. «Локомотив» усилил давление на ворота челябинцев и на 39-й минуте сумел сравнять счёт — гол забил Георгий Иванов с передач Александра Радулова и Александра Елесина. В середине третьего периода «Локомотив» вышел вперёд в счёте — гол забил Илья Николаев с передач Никиты Кирьянова и Никиты Черепанова. В концовке встречи Матвей Котков забросил шайбу в пустые ворота. Ещё один гол в пустые ворота забил Александр Радулов, для которого эта шайба стала 300-й в КХЛ.

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