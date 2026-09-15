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Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов вошёл в историю Континентальной хоккейной лиги, став всего лишь третьим хоккеистом, кому покорилась отметка в 300 заброшенных шайб, учитывая игры регулярного чемпионата и плей-офф Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Низамеев (Рыков, Валенцов) – 33:49 (5x5)     1:1 Иванов (А. Радулов, Елесин) – 38:28 (5x5)     1:2 Николаев (Кирьянов, Черепанов) – 50:22 (5x5)     1:3 Котков (Полунин, Алексеев) – 58:37 (en)     1:4 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 59:49    

В матче с «Трактором» хоккеист отметился голом в пустые ворота и добрался до юбилейной отметки. Чтобы достичь этого результата, хоккеисту потребовалось принять участие в 803 играх.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

До Радулова единственными игроками, сумевшими забросить 300 шайб в КХЛ, были Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов в 842 матчах, и Вадим Шипачёв, забивший 322 гола в 1137 матчах.

Ранее Радулов стал 30-м игроком с 800 встречами в КХЛ. В истории лиги этого рубежа добились только 10 защитников и 15 нападающих, а рекордсменом является Вадим Шипачёв (1137 матчей). Радулов в КХЛ вы