Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов вошёл в историю Континентальной хоккейной лиги, став всего лишь третьим хоккеистом, кому покорилась отметка в 300 заброшенных шайб, учитывая игры регулярного чемпионата и плей-офф Фонбет КХЛ.

В матче с «Трактором» хоккеист отметился голом в пустые ворота и добрался до юбилейной отметки. Чтобы достичь этого результата, хоккеисту потребовалось принять участие в 803 играх.

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До Радулова единственными игроками, сумевшими забросить 300 шайб в КХЛ, были Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов в 842 матчах, и Вадим Шипачёв, забивший 322 гола в 1137 матчах.

Ранее Радулов стал 30-м игроком с 800 встречами в КХЛ. В истории лиги этого рубежа добились только 10 защитников и 15 нападающих, а рекордсменом является Вадим Шипачёв (1137 матчей). Радулов в КХЛ вы