Форвард СКА Скотт Уилсон забил гол броском из-под ноги в ворота «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимает «Шанхайских Драконов». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу СКА.

В середине первого периода счёт открыл нападающий СКА Скотт Уилсон. Форвард подобрал шайбу на пятачке и броском из-под ноги поразил ворота Амира Мифтахова. Шайба проскользнула у голкипера между щитков.

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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.