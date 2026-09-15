15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Скотт Уилсон забил гол броском из-под ноги в ворота «Шанхайских Драконов»

Форвард СКА Скотт Уилсон забил гол броском из-под ноги в ворота «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимает «Шанхайских Драконов». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Уилсон (Плотников, Голдобин) – 06:05 (5x5)     2:0 Плотников (Голдобин, Мироманов) – 13:50 (5x5)     3:0 Уилсон (Мироманов, Голдобин) – 21:20 (5x5)     4:0 Сапего (Голдобин, Плотников) – 27:55 (5x5)     5:0 Голдобин (Уилсон) – 33:54 (5x5)     5:1 Хрипунов (Менелл, Соловьёв) – 38:08 (5x5)    

В середине первого периода счёт открыл нападающий СКА Скотт Уилсон. Форвард подобрал шайбу на пятачке и броском из-под ноги поразил ворота Амира Мифтахова. Шайба проскользнула у голкипера между щитков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.