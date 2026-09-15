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«Трактор» ведёт поиск клуба для обмена нападающего Александра Кисакова

«Трактор» ведёт поиск клуба для обмена нападающего Александра Кисакова
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Хоккейное агентство Winners совместно с руководством челябинского «Трактора» начали поиск клуба для нападающего Александра Кисакова. Об этом сообщило агентство в своём телеграм-канале.

«Начали работу над поиском нового клуба ещё для одного нашего спортсмена — нападающего Александра Кисакова. Совместно с руководством «Трактора» рассматриваем возможные варианты продолжения его карьеры. Александр продолжает тренироваться», — сказано в сообщении.

23-летний форвард в текущем сезоне КХЛ участия не принимал. Прошлый сезон Кисаков начинал в составе московского «Динамо», затем перешёл в «Трактор», где за восемь матчей отдал три передачи. Всего в КХЛ на счету форварда 4 (1+3) очка в 29 матчах.

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Новости. Хоккей