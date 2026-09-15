«Миннесота» продлила контракт с главным тренером Джоном Хайнсом

«Миннесота» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Джоном Хайнсом. Как сообщает пресс-служба клуба, 51-летний специалист подписал многолетнее соглашение.

Американский тренер возглавляет «Уайлд» с ноября 2023 года. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. В первом раунде Кубка Стэнли «Уайлд» обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии. Команда впервые с 2015 года прошла во второй раунд плей-офф НХЛ, где проиграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.

За три сезона в «Миннесоте» Хайнс одержал 125 побед при 78 поражениях, дважды он выводил команду в плей-офф.