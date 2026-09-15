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Кудашов: честно, я расстроен. Пока не умеет «Автомобилист» выигрывать, доводить до ума

Кудашов: честно, я расстроен. Пока не умеет «Автомобилист» выигрывать, доводить до ума
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). После второго периода екатеринбургский клуб вёл со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

«Честно, расстроен. Проигрывать матчи и совершать такие ошибки…Пока не умеем мы выигрывать, доводить до ума, проводить целостно всю игру. Преимущество переходило от одних к другим, но ключевые моменты мы провели неправильно. Начало третьего периода? Мы сами проиграли. В первом пропущенном голе сами отдали шайбу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Кудашов возглавил «Автомобилист» в межсезонье. Ранее тренер несколько сезонов работал в московском «Динамо».

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