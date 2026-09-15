Кудашов: честно, я расстроен. Пока не умеет «Автомобилист» выигрывать, доводить до ума

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). После второго периода екатеринбургский клуб вёл со счётом 2:0.

«Честно, расстроен. Проигрывать матчи и совершать такие ошибки…Пока не умеем мы выигрывать, доводить до ума, проводить целостно всю игру. Преимущество переходило от одних к другим, но ключевые моменты мы провели неправильно. Начало третьего периода? Мы сами проиграли. В первом пропущенном голе сами отдали шайбу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Кудашов возглавил «Автомобилист» в межсезонье. Ранее тренер несколько сезонов работал в московском «Динамо».