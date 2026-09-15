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«Авангард» так играет всегда, и мы решили». Кудашов — об 11 нападающих у «Автомобилиста»

«Авангард» так играет всегда, и мы решили». Кудашов — об 11 нападающих у «Автомобилиста»
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался об игре в 11 нападающих в матче с омским «Авангардом» (2:3 ОТ) и отметил упущенный голевой момент в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

«Игра в 11 нападающих? Просто Омск так играет всегда, вот и мы решили. Много менять не пришлось из-за этого, никто не переиграл, всё нормально.

При подготовке к матчу не смотрел матчи «Авангарда» и «Автомобилиста» из прошлого сезона. Гол в овертайме? У нас был первый момент в овертайме, должны были забивать. Если бы так случилось, то никакие бы скоростные качества Гуляева не помогли бы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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