«Авангард» так играет всегда, и мы решили». Кудашов — об 11 нападающих у «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался об игре в 11 нападающих в матче с омским «Авангардом» (2:3 ОТ) и отметил упущенный голевой момент в овертайме.

«Игра в 11 нападающих? Просто Омск так играет всегда, вот и мы решили. Много менять не пришлось из-за этого, никто не переиграл, всё нормально.

При подготовке к матчу не смотрел матчи «Авангарда» и «Автомобилиста» из прошлого сезона. Гол в овертайме? У нас был первый момент в овертайме, должны были забивать. Если бы так случилось, то никакие бы скоростные качества Гуляева не помогли бы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.