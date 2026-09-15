Кудашов: «Авангард» бросает из всех позиций — не новость. Но посчитайте голевые моменты

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о внушительном превосходстве соперника по броскам в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). Омичи перебросали гостей со счётом 41:18.

«То, что «Авангард» бросает из всех позиций — не новость. Они создают преимущество за счёт количества бросков, но вы посчитайте голевые моменты. Позитив от нашей игры в том, что должны были выигрывать матч, но не довели до конца», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Алексей Кудашов возглавил «Автомобилист» в межсезонье. Ранее тренер несколько сезонов работал в московском «Динамо».