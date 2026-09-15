Голдобин набрал пять очков за два периода. СКА громит «Шанхайских Драконов» со счётом 5:1

Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимает «Шанхайских Драконов». После второго периода счёт 5:1 в пользу СКА.

Нападающий СКА Николай Голдобин поучаствовал во всех пяти голах своей команды. Форвард отметился четырьмя результативными передачами и забросил шайбу. Голдобин добрался до отметки в 200 результативных передач.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, про