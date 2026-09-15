Буше: мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу. Мы не артисты на льду, а играем в хоккей

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и отметил второй период, который омичи уступили со счётом 0:2.

«Такие вторые периоды, как сегодня у «Авангарда» — это та самая незрелость, которую нужно устранять. Это желание сыграть покрасивее там, где это делать не нужно. Конечно, если у тебя есть возможность убежать с численным преимуществом, то этим шансом нужно пользоваться, но если на ровном месте ты пытаешься создать что-то не нужное, не соответствующее моменту, это приведёт к проблемам. Мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу, мы не артисты на льду, играем в хоккей. Игра должна быть мощной, силовой, следует работать и выкладываться, а не только красиво что-то изображать и плести кружева в атаке», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.