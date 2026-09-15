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Буше: мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу. Мы не артисты на льду, а играем в хоккей

Буше: мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу. Мы не артисты на льду, а играем в хоккей
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и отметил второй период, который омичи уступили со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

«Такие вторые периоды, как сегодня у «Авангарда» — это та самая незрелость, которую нужно устранять. Это желание сыграть покрасивее там, где это делать не нужно. Конечно, если у тебя есть возможность убежать с численным преимуществом, то этим шансом нужно пользоваться, но если на ровном месте ты пытаешься создать что-то не нужное, не соответствующее моменту, это приведёт к проблемам. Мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу, мы не артисты на льду, играем в хоккей. Игра должна быть мощной, силовой, следует работать и выкладываться, а не только красиво что-то изображать и плести кружева в атаке», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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