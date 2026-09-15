Ги Буше высказался о второй подряд волевой победе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о второй подряд волевой победе команды. Омичи обыграли «Автомобилист» (3:2 ОТ), а в предыдущем матче одолели «Металлург» (3:2 ОТ). В обеих встречах омская команда уступала со счётом 0:2 после второго периода.

«Отличный первый период в нашем исполнении, считаю, мы заслуживали вести по счёту, владели инициативой. В отличие от второго периода, который абсолютно не получился, мы отошли от своей игры, совершали много пробросов и потерь, красовались, где это не нужно было делать. Мы сами себе саботировали игру в этом отрезке. Но здорово, что смогли перестроиться, вновь проявить характер. Мы всегда демонстрируем уверенность вне зависимости от того, в какой находимся ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.