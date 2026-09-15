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Ги Буше высказался о второй подряд волевой победе «Авангарда»

Ги Буше высказался о второй подряд волевой победе «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о второй подряд волевой победе команды. Омичи обыграли «Автомобилист» (3:2 ОТ), а в предыдущем матче одолели «Металлург» (3:2 ОТ). В обеих встречах омская команда уступала со счётом 0:2 после второго периода.

«Отличный первый период в нашем исполнении, считаю, мы заслуживали вести по счёту, владели инициативой. В отличие от второго периода, который абсолютно не получился, мы отошли от своей игры, совершали много пробросов и потерь, красовались, где это не нужно было делать. Мы сами себе саботировали игру в этом отрезке. Но здорово, что смогли перестроиться, вновь проявить характер. Мы всегда демонстрируем уверенность вне зависимости от того, в какой находимся ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    
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