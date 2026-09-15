«Как съесть слона? По кусочкам». Буше ответил на вопрос о предстоящем выезде «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о предстоящем выезде, который команда начнёт с принципиального матча с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится 18 сентября.

«Полтора месяца ещё мы не ждём никого из лазарета. Чего мы ждём в целом от выезда? Мы будем продолжать стараться выжить и продолжать строить нашу команду, используя тех, кто есть в нашем распоряжении. Нужно отдать им должное, они отдают все силы для команды и очень быстро учатся. Думаю, мы сейчас удивляем достаточное количество людей. Нам нелегко, но мы идём вперёд несмотря ни на что. Вообще, мы не смотрим на серию матчей целиком, а настраиваемся на конкретный матч, а ещё точнее — на его первые пять минут. А дальше — по ситуации. Поэтому наша ближайшая цель — первые пять минут матча в Ярославле. Как съесть слона? По кусочкам. И на этом выезде мы начнём с достаточно большого куска, но будем его пережёвывать постепенно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.