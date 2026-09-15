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СКА — Шанхайские Драконы, результат матча 15 сентября 2026 года, счет 7:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2. Голдобин набрал пять очков
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Сегодня, 15 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Уилсон (Плотников, Голдобин) – 06:05 (5x5)     2:0 Плотников (Голдобин, Мироманов) – 13:50 (5x5)     3:0 Уилсон (Мироманов, Голдобин) – 21:20 (5x5)     4:0 Сапего (Голдобин, Плотников) – 27:55 (5x5)     5:0 Голдобин (Уилсон) – 33:54 (5x5)     5:1 Хрипунов (Менелл, Соловьёв) – 38:08 (5x5)     6:1 Чебыкин (Савиков, Короткий) – 42:01 (5x5)     6:2 Яшкин (Петан, Чен) – 43:16 (5x5)     7:2 Аймурзин – 45:48 (5x5)    

Нападающий СКА Николай Голдобин поучаствовал в пяти первых голах своей команды. Форвард отметился четырьмя результативными передачами и забросил шайбу. Голдобин добрался до отметки в 200 результативных передач. Также голами в составе СКА отметились Данил Аймурзин, Скотт Уилсон (дубль), Сергей Плотников, Сергей Сапего, Николай Чебыкин. За «Шанхай» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Степан Хрипунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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