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Потуральски — о камбэке «Авангарда»: мы понимаем, что можем выйти из любой ситуации

Потуральски — о камбэке «Авангарда»: мы понимаем, что можем выйти из любой ситуации
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Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски высказался о волевой победе в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором дубля, в том числе победной шайбы в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

«Боевой матч получился. У нас непростая ситуация, много травм и сложностей, но мы нашли путь к победе, и это здорово. У «Автомобилиста» здорово действовал вратарь, ребята блокировали броски, но мы были настойчивы и добились своего. Тот факт, что мы забросили рано в третьем периоде, придал нам уверенности, мы стали перехватывать инициативу. Но в целом были голодные, заряженные, и не отходили от своего стиля. Идеально было бы не доводить до того, что проигрывать 0:2 после двух периодов, но тот факт, что нам удаётся делать камбэки, придаёт уверенность. Мы понимаем, что можем выйти из любой сложившейся ситуации», — передаёт слова Потуральски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Автомобилист» в овертайме матча КХЛ