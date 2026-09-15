Потуральски — о камбэке «Авангарда»: мы понимаем, что можем выйти из любой ситуации

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски высказался о волевой победе в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором дубля, в том числе победной шайбы в овертайме.

«Боевой матч получился. У нас непростая ситуация, много травм и сложностей, но мы нашли путь к победе, и это здорово. У «Автомобилиста» здорово действовал вратарь, ребята блокировали броски, но мы были настойчивы и добились своего. Тот факт, что мы забросили рано в третьем периоде, придал нам уверенности, мы стали перехватывать инициативу. Но в целом были голодные, заряженные, и не отходили от своего стиля. Идеально было бы не доводить до того, что проигрывать 0:2 после двух периодов, но тот факт, что нам удаётся делать камбэки, придаёт уверенность. Мы понимаем, что можем выйти из любой сложившейся ситуации», — передаёт слова Потуральски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.