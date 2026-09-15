«Думаю, это моя стихия». Потуральски высказался о возвращении к роли центрфорварда

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил свою игру на позиции центрального форварда и заявил, что чувствует себя комфортно. В матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) нападающий стал автором дубля, в том числе победной шайбы в овертайме.

«Я в целом почти всю карьеру играю именно в центре, но в прошлом сезоне у «Авангарда» было достаточно много центральных, поэтому я перешёл на фланг. В любом случае, где бы я ни играл, стараюсь помогать команде, но сейчас, когда вернулся на естественную для себя позицию, мне комфортно, думаю, что это моя стихия», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.