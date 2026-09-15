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«Думаю, это моя стихия». Потуральски высказался о возвращении к роли центрфорварда

«Думаю, это моя стихия». Потуральски высказался о возвращении к роли центрфорварда
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Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил свою игру на позиции центрального форварда и заявил, что чувствует себя комфортно. В матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) нападающий стал автором дубля, в том числе победной шайбы в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

«Я в целом почти всю карьеру играю именно в центре, но в прошлом сезоне у «Авангарда» было достаточно много центральных, поэтому я перешёл на фланг. В любом случае, где бы я ни играл, стараюсь помогать команде, но сейчас, когда вернулся на естественную для себя позицию, мне комфортно, думаю, что это моя стихия», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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