«Отступили назад, сами создали себе проблемы». Барабанов — о поражении «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ), в котором команда вела со счётом 2:0 после второго периода.

— Показалось, что мы немного отступили назад, поведя 2:0, расслабились где-то, соперник нас сразу наказал за это. Надо было действовать дальше активнее. В атаке, в принципе, играть приятно, сохранять шайбу, держать её, это сложно для соперника, сам получаешь удовольствие.

Я бы не сказал, что сыграло роль давление «Авангарда», мы сами себе создали проблемы. Мой гол? Много времени уделяем большинству, разбираем, здорово, что получается реализовывать наработки, — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.