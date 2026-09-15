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«Отступили назад, сами создали себе проблемы». Барабанов — о поражении «Автомобилиста»

«Отступили назад, сами создали себе проблемы». Барабанов — о поражении «Автомобилиста»
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ), в котором команда вела со счётом 2:0 после второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Голышев, Шаров) – 27:24 (5x5)     0:2 Барабанов (Шаров, Ружичка) – 32:31 (5x4)     1:2 Потуральски (Афанасьев) – 41:24 (5x5)     2:2 Рашевский (Якупов, Бурлака) – 45:00 (5x4)     3:2 Потуральски (Гуляев, Ливо) – 60:34 (3x3)    

— Показалось, что мы немного отступили назад, поведя 2:0, расслабились где-то, соперник нас сразу наказал за это. Надо было действовать дальше активнее. В атаке, в принципе, играть приятно, сохранять шайбу, держать её, это сложно для соперника, сам получаешь удовольствие.

Я бы не сказал, что сыграло роль давление «Авангарда», мы сами себе создали проблемы. Мой гол? Много времени уделяем большинству, разбираем, здорово, что получается реализовывать наработки, — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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