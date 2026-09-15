Дмитрий Квартальнов оценил пятую подряд победу «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу в матче с челябинским «Трактором» (4:1) и отметил плохую игру команды в большинстве.

«Хороший результат, единственное – большинство не сработало. Имели много большинства, но в меньшинстве неплохо сыграли. Дотерпели до второго гола, после него стало попроще и доиграли матч. Матвей Котков снова забил «Трактору»? Вторая шайба не считается, она в пустые ворота. Нет, он молодец, гол важный. Молодой мальчишка, попадает в состав, набивает шишки. У нас ещё такой есть Андрей Пустовой», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.