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Дмитрий Квартальнов оценил пятую подряд победу «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов оценил пятую подряд победу «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу в матче с челябинским «Трактором» (4:1) и отметил плохую игру команды в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Низамеев (Рыков, Валенцов) – 33:49 (5x5)     1:1 Иванов (А. Радулов, Елесин) – 38:28 (5x5)     1:2 Николаев (Кирьянов, Черепанов) – 50:22 (5x5)     1:3 Котков (Полунин, Алексеев) – 58:37 (en)     1:4 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 59:49    

«Хороший результат, единственное – большинство не сработало. Имели много большинства, но в меньшинстве неплохо сыграли. Дотерпели до второго гола, после него стало попроще и доиграли матч. Матвей Котков снова забил «Трактору»? Вторая шайба не считается, она в пустые ворота. Нет, он молодец, гол важный. Молодой мальчишка, попадает в состав, набивает шишки. У нас ещё такой есть Андрей Пустовой», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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