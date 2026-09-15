Дмитрий Квартальнов оценил пятую подряд победу «Локомотива»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевую победу в матче с челябинским «Трактором» (4:1) и отметил плохую игру команды в большинстве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Низамеев (Рыков, Валенцов) – 33:49 (5x5) 1:1 Иванов (А. Радулов, Елесин) – 38:28 (5x5) 1:2 Николаев (Кирьянов, Черепанов) – 50:22 (5x5) 1:3 Котков (Полунин, Алексеев) – 58:37 (en) 1:4 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 59:49
«Хороший результат, единственное – большинство не сработало. Имели много большинства, но в меньшинстве неплохо сыграли. Дотерпели до второго гола, после него стало попроще и доиграли матч. Матвей Котков снова забил «Трактору»? Вторая шайба не считается, она в пустые ворота. Нет, он молодец, гол важный. Молодой мальчишка, попадает в состав, набивает шишки. У нас ещё такой есть Андрей Пустовой», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2026
-
22:55
-
22:45
-
22:20
-
22:10
-
21:48
-
21:38
-
21:35
-
21:32
-
21:10
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
19:54
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
18:54
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:50
-
15:39
-
15:36
-
15:13