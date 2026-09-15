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Скотт Гордон оценил второе поражение «Трактора» от «Локомотива» в текущем сезоне

Скотт Гордон оценил второе поражение «Трактора» от «Локомотива» в текущем сезоне
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался о поражении от «Локомотива» (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Низамеев (Рыков, Валенцов) – 33:49 (5x5)     1:1 Иванов (А. Радулов, Елесин) – 38:28 (5x5)     1:2 Николаев (Кирьянов, Черепанов) – 50:22 (5x5)     1:3 Котков (Полунин, Алексеев) – 58:37 (en)     1:4 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 59:49    

«Хоть счёт и 1:4, но две шайбы «Локомотив» забросил нам в пустые ворота. Мы же совершили две серьёзные ошибки, когда пропустили ещё две. В целом мы хорошо сыграли в защите против команды, которая ещё ни разу не уступила в этом сезоне.

Нельзя не отметить, что «Локомотив» провёл наибольшую часть времени в нашей зоне в большинстве. Хочу отметить наших ребят, которые также атаковали и создавали моменты, пусть и не всё удалось использовать. Не будем забывать, что «Локомотив» – чемпион прошлого сезона. Они и сейчас идут без поражений. За исключением того, что мы не превращаем наши моменты в голы, у меня нет никаких вопросов к нашей команде. Физическое состояние ребят не имеет отношения к тому, забивают они или нет», – цитирует Гордона пресс-служба КХЛ.

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