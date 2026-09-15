Сегодня, 15 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 15 сентября 2026 года:

«Авто» – «Красноярские Рыси» — 8:1;

МХК «Спартак MAX» – Академия СКА — 1:3;

«Реактор» – «Чайка» — 3:4;

«Крылья Советов» – «Красная Машина Атлант» — 3:2;

«СКА-1946» – «Амурские Тигры» — 3:1;

МХК «Динамо» СПб – «Тайфун» — 3:2.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.