Шон Хоркофф назначен временным генеральным менеджером «Детройта»

Шон Хоркофф стал временным генеральным менеджером «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба клуба. 47-летний Хоркофф заменил на этом посту Стива Айзермана, который в июле покинул эту должность и стал старшим советником управляющего и генерального директора Криса Илича.

Хоркофф работает в системе «Ред Уингз» с сезона-2016/2017, когда он был назначен директором по развитию игроков. С сезона-2021/2022 Шон занимал должности помощника генерального менеджера клуба и генерального менеджера фарм-клуба «Детройта» в АХЛ.

«Пока продолжается процесс поиска оптимального руководителя хоккейных операций «Ред Уингз», я благодарен Шону за то, что он взял на себя эти обязанности. Благодаря знанию нашей организации и богатому опыту Шона мы можем уверенно работать в предстоящем сезоне, имея руководителя, принимающего решения, и при этом продолжать тщательный и методичный поиск кандидата на постоянной основе в удобном для нас темпе. Шон пользуется моим полным доверием и наделён полномочиями принимать решения в интересах нашей организации», — цитирует Илича пресс-служба клуба.