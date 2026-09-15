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Представитель «Вашингтона» оценил появление Овечкина в предвыборном ролике «Единой России»

Представитель «Вашингтона» оценил появление Овечкина в предвыборном ролике «Единой России»
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Представитель «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал появление капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России».

«Александр Овечкин – гражданин России. В межсезонье он живёт в Москве с семьёй и будет жить там после завершения карьеры. Будучи спортсменом, выступающим за команду из Вашингтона дольше всех остальных, будучи важной фигурой для местного сообщества, он, как и мы, сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить как на льду, так и в жизнь нашего города», — передаёт слова представителя «Кэпиталз» Associated Press.

В рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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