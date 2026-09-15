«Просили команду не ввязываться в драки». Ларионов оценил разгромную победу над «Шанхаем»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (7:2).

«Выигрывать 7:2 у соседа приятно. Ранее я указывал, что результативность у нас не лучшая: четыре шайбы за три последние игры. Во время вчерашней тренировки был сделан акцент на завершение. Возможно, этим мы придали драйв результативности команде. Хотим, чтобы по ходу сезона команда набирала уверенность. Сейчас у нас большая пауза — девять дней без матчей, и нужно поломать голову, как не упустить набранный игровой ритм.

Мы просили команду не ввязываться в драки. У наших соседей хорошее большинство, значит, удаляться не следовало. Но в целом, могу сказать, что люди, способные сбросить перчатки, у нас есть. И когда будет необходимо, вы это увидите», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.