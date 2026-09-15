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Ларионов — об игре Голдобина: стал делать то, что нехарактерно, к нему пришёл успех

Ларионов — об игре Голдобина: стал делать то, что нехарактерно, к нему пришёл успех
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высоко оценил игру тройки Николай Голдобин — Сергей Плотников — Скотт Уилсон. В матче с «Шанхайскими Драконами» тройка забросила пять шайб, а Голдобин набрал пять очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Уилсон (Плотников, Голдобин) – 06:05 (5x5)     2:0 Плотников (Голдобин, Мироманов) – 13:50 (5x5)     3:0 Уилсон (Мироманов, Голдобин) – 21:20 (5x5)     4:0 Сапего (Голдобин, Плотников) – 27:55 (5x5)     5:0 Голдобин (Уилсон) – 33:54 (5x5)     5:1 Хрипунов (Менелл, Соловьёв) – 38:08 (5x5)     6:1 Чебыкин (Савиков, Короткий) – 42:01 (5x5)     6:2 Яшкин (Петан, Чен) – 43:16 (5x5)     7:2 Аймурзин – 45:48 (5x5)    

«В тройке Голдобин — Плотников — Уилсон есть правильный баланс, «химия». Скотти — тихий труженик: его куда не поставишь, он всегда проделывает огромный объём работы. Очень дисциплинированный игрок. Ребята забросили сегодня важные шайбы. Голдобин стал делать те вещи, которые мы требуем от него. Помимо заброшенных шайб, передач, это работа на партнёра. Он стал делать то, что для него нехарактерно, эти вещи заметны. В прошлой игре Николай блокировал, перехватывал. Такие навыки делают игрока ярче, богаче. Как следствие — к нему пришёл такой успех», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Голдобин лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона КХЛ с 12 очками в шести играх.

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СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2. Голдобин набрал пять очков
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