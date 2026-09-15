«Непростой вечер, мы много ошибались». Главный тренер «Шанхая» оценил разгром от СКА

Главный тренер «Шанхайских драконов» Митч Лав высказался о разгромном поражении в матче со СКА (2:7).

«Непростой вечер. Такому сопернику не требуется большое количество моментов, чтобы забросить. Частые потери в средней зоне тоже за нас не играли. Мы много ошибались. Где-то причиной тому были быстрые действия соперника, где-то наша коммуникация. Мы смотрели видео матчей с участием СКА, и видели, что даже, когда соперник их перебрасывал, он находил свои моменты.

Мы идём к тому, чтобы стать командой, против которой действовать тяжело. Планку своей игры нам ещё предстоит установить. На данный момент мы этого не сделали, и это моя ответственность, как главного тренера. Продолжим работать в этом направлении. Тем более до следующего матча у нас есть неделя. Над заменой Мифтахова мы размышляли. Особенно активно после второго периода. Оставить его было моим решением, так как моё недовольство в первую очередь вызывали действия полевых игроков. Поэтому ответственность за то, что Амир остался, на мне. Впереди у нас много важных матчей», — цитирует Лава пресс-служба КХЛ.