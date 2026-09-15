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«Непростой вечер, мы много ошибались». Главный тренер «Шанхая» оценил разгром от СКА

«Непростой вечер, мы много ошибались». Главный тренер «Шанхая» оценил разгром от СКА
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Главный тренер «Шанхайских драконов» Митч Лав высказался о разгромном поражении в матче со СКА (2:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Уилсон (Плотников, Голдобин) – 06:05 (5x5)     2:0 Плотников (Голдобин, Мироманов) – 13:50 (5x5)     3:0 Уилсон (Мироманов, Голдобин) – 21:20 (5x5)     4:0 Сапего (Голдобин, Плотников) – 27:55 (5x5)     5:0 Голдобин (Уилсон) – 33:54 (5x5)     5:1 Хрипунов (Менелл, Соловьёв) – 38:08 (5x5)     6:1 Чебыкин (Савиков, Короткий) – 42:01 (5x5)     6:2 Яшкин (Петан, Чен) – 43:16 (5x5)     7:2 Аймурзин – 45:48 (5x5)    

«Непростой вечер. Такому сопернику не требуется большое количество моментов, чтобы забросить. Частые потери в средней зоне тоже за нас не играли. Мы много ошибались. Где-то причиной тому были быстрые действия соперника, где-то наша коммуникация. Мы смотрели видео матчей с участием СКА, и видели, что даже, когда соперник их перебрасывал, он находил свои моменты.

Мы идём к тому, чтобы стать командой, против которой действовать тяжело. Планку своей игры нам ещё предстоит установить. На данный момент мы этого не сделали, и это моя ответственность, как главного тренера. Продолжим работать в этом направлении. Тем более до следующего матча у нас есть неделя. Над заменой Мифтахова мы размышляли. Особенно активно после второго периода. Оставить его было моим решением, так как моё недовольство в первую очередь вызывали действия полевых игроков. Поэтому ответственность за то, что Амир остался, на мне. Впереди у нас много важных матчей», — цитирует Лава пресс-служба КХЛ.

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