«Непростой вечер, мы много ошибались». Главный тренер «Шанхая» оценил разгром от СКА

Главный тренер «Шанхайских драконов» Митч Лав высказался о разгромном поражении в матче со СКА (2:7).
«Непростой вечер. Такому сопернику не требуется большое количество моментов, чтобы забросить. Частые потери в средней зоне тоже за нас не играли. Мы много ошибались. Где-то причиной тому были быстрые действия соперника, где-то наша коммуникация. Мы смотрели видео матчей с участием СКА, и видели, что даже, когда соперник их перебрасывал, он находил свои моменты.
Мы идём к тому, чтобы стать командой, против которой действовать тяжело. Планку своей игры нам ещё предстоит установить. На данный момент мы этого не сделали, и это моя ответственность, как главного тренера. Продолжим работать в этом направлении. Тем более до следующего матча у нас есть неделя. Над заменой Мифтахова мы размышляли. Особенно активно после второго периода. Оставить его было моим решением, так как моё недовольство в первую очередь вызывали действия полевых игроков. Поэтому ответственность за то, что Амир остался, на мне. Впереди у нас много важных матчей», — цитирует Лава пресс-служба КХЛ.
- 15 сентября 2026
-
22:55
-
22:45
-
22:20
-
22:10
-
21:48
-
21:38
-
21:35
-
21:32
-
21:10
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
19:54
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
18:54
-
18:25
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:50
-
15:39
-
15:36
-
15:13