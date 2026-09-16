Овечкин назвал главную причину подписания контракта с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о возможности во второй раз в карьере выиграть Кубок Стэнли, а также догнать легендарного Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учётом плей-офф.

— Есть желание второй раз поднять Кубок Стэнли?

— Я поэтому и подписал контракт. Видел, что команда сделала в межсезонье, клуб подписал классных игроков, поэтому и принял решение. Если у нас будет коллектив как кулак, то неважно, что будет происходить во время сезона, главное — выйти в плей‑офф. Самое главное — туда попасть, а всё остальное мы сделаем сами.

— Вся страна и весь хоккейный мир ждёт 11 шайб. Это для тебя тоже является мотивационным моментом для начала сезона?

— Это одно из условий хорошего выступления. Самое главное, чтобы мы подошли к плей‑офф если не в оптимальной форме, то были хотя бы на 70% в хорошей форме. Потому что долгий сезон, во время матчей ты набираешь форму, кондиции, получаешь уверенность, — сказал Овечкин в интервью Вячеславу Фетисову.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 17 сентября ему исполнится 41 год. Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Овечкин занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016). Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.