«Анахайм» подписал новый контракт с форвардом Каттером Готье на общую сумму $ 81 млн

«Анахайм Дакс» объявил о подписании нового контракта с форвардом Каттером Готье. Соглашение с 22-летним американцем рассчитано на шесть лет на общую сумму $ 81 млн с кэпхитом $ 13,5 млн. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Теперь нападающий будет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Дакс». На первом месте идёт форвард Лео Карлссон ($ 18 млн в год).

В прошлом сезоне НХЛ Готье набрал 69 очков в 76 играх регулярного чемпионата — забросил 41 шайбу и отдал 28 результативных передач, став лучшим снайпером команды. В его активе также 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли.