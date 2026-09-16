«Вашингтон» подписал новый долгосрочный контракт с форвардом Джастином Сурдифом

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с форвардом Джастином Сурдифом. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на восемь лет и вступит в силу в сезоне-2027/2028. Средняя годовая зарплата (кэпхит) – $ 6,35 млн. Следующий сезон станет для канадца последним по действующему соглашению с кэпхитом $ 825 тыс.

В новом контракте будет предусмотрено ограничение на обмен – стоп-лист из 15 команд с 2029 по 2032 год, из 10 команд – с 2032 по 2035 год. Кроме того, $ 24,8 млн из $ 50,8 млн общей суммы контракта приходится на подписные бонусы. При этом $ 14,6 млн в виде таких выплат игрок получит в первые два сезона действия договора.

Прошлый сезон стал для Сурдифа первым полноценным в НХЛ. Он набрал 35 (15+20) очков в 78 играх в регулярном чемпионате при полезности «+17».