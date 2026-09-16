«Каролина» продлила контракт с 38-летним капитаном Джорданом Стаалом

«Каролина Харрикейнз» объявила о продлении контракта с капитаном команды Джорданом Стаалом. Новое соглашение с 38-летним форвардом рассчитано на сезон-2027/2028. Зарплата игрока составит $ 4,9 млн ($ 900 тыс. – базовая, $ 4 млн – подписной бонус). Следующий сезон станет для Стаала последним по четырёхлетнему контракту с кэпхитом $ 2,92 млн.

При этом в договоре прописаны бонусы за достижения в размере $ 5,1 млн. Таким образом, за сезон канадец сможет заработать до $ 10 млн.

В прошлом сезоне Джордан, выступающий за «Харрикейнз» с 2012 года, выиграл Кубок Стэнли вместе с командой и стал обладателем «Конн Смайт Трофи».