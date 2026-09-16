«Нью-Джерси» подписал новый пятилетний контракт с Люком Евангелистой

«Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Люком Евангелистой, которого ранее выменял у «Нэшвилл Предаторз». Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет и вступит в силу в сезоне-2027/2028. Средняя зарплата (кэпхит) – $ 7,25 млн.

У Евангелисты остался один год по контракту с кэпхитом $ 3 млн. Он мог стать ограниченно свободным агентом в следующем году.

В прошлом сезоне канадец обновил личные сезонные рекорды по очкам и ассистам, набрав 56 (12+44) очков в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+1» и среднем времени на льду 16.37. В регулярках НХЛ Евангелиста провёл 253 игры и набрал 142 (45+97) очка.