«Монреаль» подписал новые контракты с форвардом Ньюхуком и защитником Джекаем

«Монреаль Канадиенс» объявил о подписании новых контрактов с форвардом Алексом Ньюхуком и защитником Арбером Джекаем.

С 25-летним Ньюхуком заключено соглашение на четыре года, средняя зарплата (кэпхит) составит $ 5,55 млн. Оно вступит в силу в сезоне-2027/2028. Следующий сезон станет для канадца последним по текущему соглашению с кэпхитом $ 2,9 млн.

25-летний Джекай, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор на один сезон и $ 1,5 млн.

В прошлом сезоне Ньюхук набрал 25 (13+12) очков в 42 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В Кубке Стэнли – 10 (7+3) очков в 19 матчах. В прошлом сезоне Джекай провёл 65 игр в регулярном чемпионате, набрав 4 (1+3) очка при полезности «-8» и 106 минутах штрафа. В 13 играх в Кубке Стэнли добавил 2 (1+1) очка при полезности «+5».