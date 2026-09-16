Защитник «Торпедо» Журавлёв — об обмене из «Ак Барса»: меня никто не спрашивал

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв высказался о своём переходе из «Ак Барса» в нижегородский клуб.

– В теории вы могли сыграть на этой арене и в другой форме. После обмена Егора Соколова в «Ак Барс» ходили разговоры, что ранее вы были в «Торпедо» в «скрытой аренде», а теперь стали полноценным игроком нижегородцев. Это так?

– Мне трудно сказать что-то об этом, я не знаю ни о каких дополнительных договорённостях, условиях обмена. Тут надо спрашивать у менеджмента команд, у руководства. Главное – со мной ничего не обсуждалось, меня никто не спрашивал. Я просто играю в хоккей там, где получается, где скажут. Мы, хоккеисты, не всегда решаем свою судьбу.

– То есть вы ничего даже не слышали о том, какие переговоры ведут между собой «Ак Барс» и «Торпедо»? Вас в них не включали?

– Я был вообще без понятия, прочитал что-то потом в интернете, и всё. Узнал обо всём так же, как и вы. Меня это, по сути, не касалось, всё решалось руководством, какие у них там вопросы возникли, мне ничего никто не говорил, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.