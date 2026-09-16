Защитник «Торпедо» Журавлёв отреагировал на слухи о «скрытой аренде»

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв отреагировал на слухи о «скрытой аренде» из «Ак Барса».

– Я правильно понимаю, что вы после обмена воспринимали себя исключительно игроком «Торпедо»?

– Конечно. Меня обменяли в город, который важен для меня, в мой родной город, где я начинал играть в хоккей, встал на коньки. И думал только о «Торпедо», о том, как помочь команде. Точно не думал о том, что меня будут куда-то возвращать, что я здесь временно.

– И всё же вы сохраняете какие-то рабочие связи с тренерским штабом «Ак Барса», менеджментом?

– Только с друзьями. У меня там осталось очень много близких друзей, с которыми мы хорошо общаемся, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.