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Защитник «Торпедо» Журавлёв отреагировал на слухи о «скрытой аренде»

Защитник «Торпедо» Журавлёв отреагировал на слухи о «скрытой аренде»
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Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв отреагировал на слухи о «скрытой аренде» из «Ак Барса».

– Я правильно понимаю, что вы после обмена воспринимали себя исключительно игроком «Торпедо»?
– Конечно. Меня обменяли в город, который важен для меня, в мой родной город, где я начинал играть в хоккей, встал на коньки. И думал только о «Торпедо», о том, как помочь команде. Точно не думал о том, что меня будут куда-то возвращать, что я здесь временно.

– И всё же вы сохраняете какие-то рабочие связи с тренерским штабом «Ак Барса», менеджментом?
– Только с друзьями. У меня там осталось очень много близких друзей, с которыми мы хорошо общаемся, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Журавлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Хоккеисты не всегда решают свою судьбу». Интервью с защитником «Торпедо» Журавлёвым
Эксклюзив
«Хоккеисты не всегда решают свою судьбу». Интервью с защитником «Торпедо» Журавлёвым
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