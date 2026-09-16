«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы, сообщает пресс-служба казанского клуба. Первый матч «зелёного дерби» состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
«Матчи с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне проведём в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры − эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зелёной форме, а белый комплект увидим дома − всё как в былые времена», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Фото: «Ак Барс»
Фото: «Ак Барс»
Всего в текущем сезоне состоятся шесть матчей между принципиальными соперниками — уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».