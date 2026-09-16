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«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы

«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы
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«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы, сообщает пресс-служба казанского клуба. Первый матч «зелёного дерби» состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне проведём в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры − эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зелёной форме, а белый комплект увидим дома − всё как в былые времена», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Фото: «Ак Барс»

Фото: «Ак Барс»

Всего в текущем сезоне состоятся шесть матчей между принципиальными соперниками — уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».

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