«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы

«Ак Барс» сыграет все матчи сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы, сообщает пресс-служба казанского клуба. Первый матч «зелёного дерби» состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне проведём в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры − эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зелёной форме, а белый комплект увидим дома − всё как в былые времена», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Фото: «Ак Барс»

Фото: «Ак Барс»

Всего в текущем сезоне состоятся шесть матчей между принципиальными соперниками — уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».