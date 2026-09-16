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Экс-игрок «Ак Барса» Журавлёв выразил уверенность в строительстве новой арены в Казани

Экс-игрок «Ак Барса» Журавлёв выразил уверенность в строительстве новой арены в Казани
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Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв выразил уверенность в строительстве новой арены в Казани.

– Мы общаемся с вами на открытии «Волга-Арены». А Казани, на ваш взгляд, нужна была бы такая арена?
– Конечно. «Татнефть Арена» хороший стадион, но всегда хочется большего. Что-то новое. Там очень любят хоккей, думаю, что скоро в Казани построят новую арену, я в этом не сомневаюсь.

Регион богатый, много нефти, республика развивается и вкладывается в спорт. Тем более что в Казани постоянно проходят различные мероприятия, не только хоккейные, и новый крытый стадион смог бы их принять, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Журавлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Хоккеисты не всегда решают свою судьбу». Интервью с защитником «Торпедо» Журавлёвым
Эксклюзив
«Хоккеисты не всегда решают свою судьбу». Интервью с защитником «Торпедо» Журавлёвым