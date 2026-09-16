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«Северсталь» подписала контракт с защитником Андреем Чуркиным

«Северсталь» подписала контракт с защитником Андреем Чуркиным
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«Северсталь» подписала контракт с защитником Андреем Чуркиным. Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение с 30-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Андрей выступал за жёлто-чёрных с сезона-2021/2022 и провёл в составе команды четыре сезона. В 2025 году защитник перешёл в «Сибирь», где в минувшем сезоне набрал 4 (1+3) очка в 33 матчах регулярного чемпионата.

В текущем сезоне череповецкая «Северсталь» проиграла четыре матча из пяти и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Единственную победу «Северсталь» одержала в матче с «Ладой» (1:0).

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