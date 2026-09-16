Хоккеист «Торпедо» Журавлёв — об открытии арены: историческое событие

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв высказался об открытии новой «Волга-Арены» в Нижнем Новгороде.

– Открытие арены – эмоциональный момент. Самым важным для вас было как раз таки отбросить все эмоции и играть спокойнее? Не думать о статусе матча?

– Пытались это сделать, разумеется, и тренерский штаб нас успокаивал. Но думаю, что всё равно у каждого в голове сидело, историческое событие, капелька волнения была.

Новая арена, такой праздник в городе, столько гостей, нам нужно было обязательно выиграть у соперника, чтобы его не испортить. Так что эмоций было достаточно.

– Первый пропущенный гол уже на старте игры – последствия этого волнения?

– Можно и это предположить, потеряли концентрацию, где-то не разобрались на вбрасывании, поэтому получили гол.

Скорее всего, это волнение, потому что нельзя пропускать в таких ситуациях, мы всё разбирали на собраниях, смотрели видео, знали, как «Ак Барс» играет, как мы действуем, что делать, когда выигрываешь вбрасывание, когда проигрываешь. Стандартная ситуация, наигранная – наша ошибка, — сказал Журавлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.